尿片「期貨」｜上調換購「定額差價」遭投訴　網店致歉稱凍結差價5年

【有線新聞】有消費者投訴一家預售尿片套票的網店，部分產品換購時要補回的「定額差價」突然上調，網店發聲明致歉，並取消差價調整。

網店即時擱置尿片差價調整，並凍結差價5年；至於顧客其他以優惠價錢購入的兌換套票仍然有效，如果客戶希望退款，網店收到表格後便會處理申請。海關表示接獲舉報，已經聯絡涉事商戶，並且會繼續密切跟進個案，如果發現違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。