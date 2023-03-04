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修例風波｜尖沙咀國慶日11人暴動罪成 判囚4年4個月或入教導所
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2023年03月04日
【有線新聞】四年前十一國慶，11人在尖沙咀警署外暴動罪成，判囚4年4個月或判入教導所。
案發2019年10月1日，11名被告在尖沙咀警署外一段彌敦道，連同其他人參與暴動。法官王詩麗判刑時形容，這次是嚴重及具殺傷力的暴動，集中在鬧市歷時近一小時，有示威者拾起警方催淚彈投擲，沒有造成人命傷亡實屬僥倖，即使辯方說被告沒有作出暴力行為，法庭要顧及暴動案的集體性，被告刻意挑戰執法人員，考慮他們曾做義工，酌情減刑，10名成年被告判監4年4個月，案發時只有17歲的被告判入教導所。
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