i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
譚德塞指病毒溯源政治化 令世界更不安全
i-Cable
2023年03月04日
【有線新聞】世衛總幹事譚德塞促請各國分享新冠病毒起源資訊。
譚德塞指了解疫情起源，不是為追究責任，而是準備預防、應對未來流行病，把病毒溯源政治化，令相關研究更困難，亦令世界更不安全。他強調世衛會繼續查明病毒起源，得出結論前，對所有假設持開放態度，並稱一直與中國高層官員保持聯繫，呼籲中國保持資訊透明。美國聯邦調查局局長，日前聲稱新冠病毒最大可能從中國實驗室洩漏，在北京，外交部則敦促停止翻炒實驗室洩漏的論調，抹黑中國和將溯源問題政治化。
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
下一則新聞
下一則新聞
全國政協會議開幕
中國在線
新聞資訊
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜消息：估計死者車上遇害 警龍尾村排污系統抽樣本化驗有否人體組織
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜一子女就讀哈羅國際學校 校方倡學生暫停用電子設備 紅十字會收龍尾村民心理輔導求助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月28日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜柴灣街頭男女互摑片瘋傳 短裙女遭推跌險被車撞 網民：尾段峰迴路轉
生活
有線生活
2023年02月28日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月24日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日