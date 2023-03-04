返回
按輸入鍵開始搜尋

譚德塞指病毒溯源政治化　令世界更不安全

  • i-Cable
  • 2023年03月04日
譚德塞指病毒溯源政治化　令世界更不安全
【有線新聞】世衛總幹事譚德塞促請各國分享新冠病毒起源資訊。
譚德塞指了解疫情起源，不是為追究責任，而是準備預防、應對未來流行病，把病毒溯源政治化，令相關研究更困難，亦令世界更不安全。他強調世衛會繼續查明病毒起源，得出結論前，對所有假設持開放態度，並稱一直與中國高層官員保持聯繫，呼籲中國保持資訊透明。美國聯邦調查局局長，日前聲稱新冠病毒最大可能從中國實驗室洩漏，在北京，外交部則敦促停止翻炒實驗室洩漏的論調，抹黑中國和將溯源問題政治化。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞　料成致命傷　前家翁情婦協助罪犯被捕
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日