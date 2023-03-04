譚德塞指病毒溯源政治化　令世界更不安全

【有線新聞】世衛總幹事譚德塞促請各國分享新冠病毒起源資訊。

譚德塞指了解疫情起源，不是為追究責任，而是準備預防、應對未來流行病，把病毒溯源政治化，令相關研究更困難，亦令世界更不安全。他強調世衛會繼續查明病毒起源，得出結論前，對所有假設持開放態度，並稱一直與中國高層官員保持聯繫，呼籲中國保持資訊透明。美國聯邦調查局局長，日前聲稱新冠病毒最大可能從中國實驗室洩漏，在北京，外交部則敦促停止翻炒實驗室洩漏的論調，抹黑中國和將溯源問題政治化。