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哥倫比亞抗議油田開發示威 逾80名遭挾持警員、工人獲釋 2人中槍亡
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2023年03月04日
【有線新聞】哥倫比亞南部卡克塔省在抗議油田開發示威中，被挾持的80多名警員和油田工人獲釋。
卡克塔省居民周四在一片油田附近示威，並與警方衝突，一名警員和一名居民受到槍擊死亡，另有多人受傷，期間79名警員和9名油田工人被示威者挾持，經當局交涉後周五獲釋。
涉事的油田屬於艾默儒德能源有限公司，是中國中化集團的子公司，示威者要求能源公司興建道路、改善基建，相關示威已持續逾一個月，當局調派軍人到當地控制局面。
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