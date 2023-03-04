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兩會｜反恐特勤隊全港各區高姿態巡邏 出動劍齒虎裝甲車、戰術巴士
i-Cable
2023年03月04日
【有線新聞】全國兩會今明兩日在北京開幕，警方反恐特勤隊在全港各區巡邏戒備。
全副裝備的反恐特勤隊在灣仔會展一帶巡邏，去年開始投入使用的機動部隊大型戰術巴士，以及國產劍齒虎裝甲車，亦在港鐵會展站外戒備。
劍齒虎配備聲波驅散器及多孔發射器等裝備，戰術巴士則裝有360度監控鏡頭，有小窗口可以發射催淚彈。
反恐特勤隊其後進入港鐵站，為確保兩會期間香港治安穩定，機場特警組亦有出動，在全港各區、港鐵站、重要建築及設施高姿態巡邏，加強反恐預防工作。
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