兩會｜反恐特勤隊全港各區高姿態巡邏　出動劍齒虎裝甲車、戰術巴士

【有線新聞】全國兩會今明兩日在北京開幕，警方反恐特勤隊在全港各區巡邏戒備。

全副裝備的反恐特勤隊在灣仔會展一帶巡邏，去年開始投入使用的機動部隊大型戰術巴士，以及國產劍齒虎裝甲車，亦在港鐵會展站外戒備。

劍齒虎配備聲波驅散器及多孔發射器等裝備，戰術巴士則裝有360度監控鏡頭，有小窗口可以發射催淚彈。

反恐特勤隊其後進入港鐵站，為確保兩會期間香港治安穩定，機場特警組亦有出動，在全港各區、港鐵站、重要建築及設施高姿態巡邏，加強反恐預防工作。