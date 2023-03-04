附影響名單｜葵涌爆食水管18屋苑晚上停供食水　水務署梨木樹邨設水箱

【有線新聞】葵涌爆食水管，區內超過18條屋邨和屋苑晚上10時暫停食水供應直至明早8時，區議員引述水務署估計30萬居民受影響。

水務署運送水箱到梨木樹邨，有街坊未停水就到樓下裝水，裝幾樽食水應急，不過關水掣前3小時才公布停水，很多居民都不知情。許先生：「立刻洗澡，不知道為何這條邨經常爆（水管），不時爆水管沒有廁所水，應該要反映問題。我們趕回家洗澡。」方太：「不擔心（停水），這麼遲，趕快洗碗就可以。」吳小姐：「10時要停水真是不知道，一會兒要準備裝水。真是不知道停水，剛剛吃飯後下來。」

那麼急暫停食水供應，是因為梨樹路食水管爆裂，要緊急維修，預計要10小時才陸續恢復供水。超過18條屋邨和屋苑受影響，包括梨木樹邨、象山邨、石蔭邨、葵涌邨、葵盛東邨、怡峰苑及嘉翠園等。

當區議員叫咪提醒居民無水，引述水務署說大約30萬人受影響。梨木樹東區議員陳琬琛：「將關水掣時間設在晚上10時，（周日）早上8時許重開，盡量配合不要影響居民太多。好像梨木樹邨，我都會跟管理公司經理、房屋署經理說，之前注滿各座各個水箱，變相十時後短時間仍有食水供應，剛才都看到裝水順利。」陳琬琛說爆水管是突發事件，理解通知居民時間未必足夠，他會與水務署人員盡量通知。

受影響的範圍包括位於梨木樹邨、象山邨、石蔭邨、石蔭東邨、安蔭邨、寧峰苑、石籬（一）及（二）邨、怡峰苑、嘉翠園、高盛臺、葵涌邨（春葵樓、夏葵樓及秋葵樓）、葵盛東邨（盛逸樓、盛和樓、盛強樓、盛安樓、盛興樓、盛國樓、盛家樓、盛豐樓及盛喜樓）、葵聯邨（聯欣樓及聯喜樓）、葵盛西邨（1至10座）及月海灣、三楝屋村及老圍等的全部樓宇。