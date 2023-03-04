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MIRROR演唱會｜阿MO神經、肌肉關節有反應 將用踏步訓練系統、針灸穴位冀復常
i-Cable
2023年03月04日
【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿MO李啟言的神經、肌肉關節，經復康儀器刺激後有明顯反應。
阿MO父親李盛林在代禱信說阿MO用外骨骼步行9次，身體多方面都適應，又透過顱外磁刺激術刺激阿MO的四肢活動，神經、肌肉關節有明顯反應，沒有萎縮；月中會利用踏步訓練機械人系統加強活動能力，亦會針灸刺激穴位，希望令器官及神經回復正常。
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