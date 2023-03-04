深水埗大排檔兩枱食客持硬物互毆　兩人受傷送院

【有線新聞】深水埗發生傷人案，兩人受傷。

警員封鎖現場調查，地上遺下破爛杯碟及雜物。晚上8時許，石硤尾街近醫局街路邊大排檔，有兩枱人、約10名食客爭執，雙方持硬物互毆，兩名男子頭部受傷送院，其他施襲者逃走。