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深水埗大排檔兩枱食客持硬物互毆 兩人受傷送院
i-Cable
2023年03月04日
【有線新聞】深水埗發生傷人案，兩人受傷。
警員封鎖現場調查，地上遺下破爛杯碟及雜物。晚上8時許，石硤尾街近醫局街路邊大排檔，有兩枱人、約10名食客爭執，雙方持硬物互毆，兩名男子頭部受傷送院，其他施襲者逃走。
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