旺角餐廳起火　相信廚房爐頭搶火引致

【有線新聞】旺角有餐廳起火，無人受傷。

餐廳後巷冒出白煙，消防開喉射水灌救。凌晨5時許，上海街一間餐廳起火，消防派出一隊煙帽隊，開動一條喉將火救熄，約20名居民自行疏散，初步調查相信廚房爐頭搶火引起火警。