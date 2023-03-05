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旺角餐廳起火 相信廚房爐頭搶火引致
i-Cable
2023年03月05日
【有線新聞】旺角有餐廳起火，無人受傷。
餐廳後巷冒出白煙，消防開喉射水灌救。凌晨5時許，上海街一間餐廳起火，消防派出一隊煙帽隊，開動一條喉將火救熄，約20名居民自行疏散，初步調查相信廚房爐頭搶火引起火警。
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