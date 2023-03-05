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日日有頭條：98年囚犯投訴懲教署個案增加

  • i-Cable
  • 2023年03月05日
【有線新聞】1998年申訴專員公署指，囚犯投訴懲教署個案過去兩年大幅增加，希望增撥資源和人手應對。
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