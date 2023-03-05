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財政預算案2023｜「創意資優計劃」再注資五億　陳茂波冀鼓勵跨界別、跨領域創意文化合作項目

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  • 2023年03月05日
【有線新聞】財政預算案提出再向「創意資優計劃」注資5億元，財政司司長陳茂波說希望為本港文化創意產業，提供更多機會及人才。
陳茂波在網誌表示，2009年推出的「創意智優計劃」截至去年九月撥出近23億元。資助業界舉辦650個海內外項目，創造近三萬個職位。預算案提出再注資，希望可以鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，下學年起亦會推出兩年先導計劃，讓中學生同時修讀文憑試及職專教育課程，畢業時可一併取得文憑試證書及職專教育文憑，探索更多未來發展路徑。
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