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兩會｜劉兆佳指香港一國兩制已打好基礎　需確保有愛國人才加入治港工作

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  • 2023年03月05日
【有線新聞】全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，李克強提及的港澳台工作新進展是指香港經過兩年撥亂反正，一國兩制已經打好基礎，未來要做好愛國教育。
劉兆佳：「如何團結、壯大和提升愛國者的管治能力，仍是相當艱苦的的工作，在教育、人才培訓方面，如何確保有源源不絕的愛國人才加入香港的管治工作。」
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