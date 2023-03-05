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兩會｜李家超感鼓舞 將發揮好愛國者治港力量和價值
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2023年03月05日
【有線新聞】列席人大開幕的行政長官李家超對工作報告提及港澳內容說感到很鼓舞，特區政府會全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、 高度自治方針，發揮好愛國者治港的力量和價值，他感謝全國人大常委會制訂港區國安法和完善選舉制度，使香港由亂到治，去年底解釋國安法條文，對進一步完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制有重大意義。
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