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伊朗承諾重新安裝核監控設備並允許機構視察

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  • 2023年03月05日
【有線新聞】國際原子能機構總幹事格羅西結束訪問伊朗，稱伊朗承諾重新安裝核監控設備。雙方又達成三項共識，包括允許機構加強核查，伊朗亦願意就發現高濃鈾殘留物，提供更多資料。
國際原子能機構總幹事格羅西，結束一連兩日伊朗行程，返回維也納總部後宣布，伊朗承諾重新安裝在多座核設施的監控設備。
格羅西重申機構不干涉伊朗提煉濃縮鈾的水平，但必須確保可以視察當地的核活動：「唯一重要的是我們能夠檢查、點算那裡發現的每一克濃縮物料。」
雙方發表聯合聲明，稱達成三項共識，包括雙方互動將完全依照機構權限，以及伊朗的權利和義務；對於機構在伊朗三個未申報地點發現鈾殘留物，伊朗願意提供進一步資料和核查權限；並自願允許機構對各地核設施，實施進一步的適當核查和監督措施。雙方將在德黑蘭舉行技術會議討論細節。
格羅西亦分別會見外長阿卜杜拉希揚及總統萊希，雙方同意加強互動，但沒有討論技術細節。
萊希期望機構以專業態度調查核設施，避免受霸權國家影響，批評美國及以色列等以核問題為藉口向伊朗人民施壓，但本身卻沒有遵守多方協議或《不擴散核武器條約》。
伊朗2015年與美國、德國等簽訂核協議，但特朗普政府2018年單方面退出，並恢復制裁伊朗，伊朗隨後宣布停止履行協議。
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