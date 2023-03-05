醫管局下月到英國招聘年輕香港醫生回港工作　盧寵茂：絕對有信心改善工作環境

【有線新聞】醫管局計劃下月起到英國招聘年輕香港醫生回港工作，醫務衞生局局長盧寵茂說相信香港有一定吸引力，希望可以藉此改善公立醫院的工作環境。

盧寵茂：「增加人手後醫管局同事的工作情況就會有改善。（有多大信心可打破惡性循環？）我可以很肯定說政府絕對有信心 ，在這方面必須要做到減低流失率，亦提升人才團隊，從而令我們同事在工作情況下有一個合理環境，令他們更有積極性加入公立醫院行列。」