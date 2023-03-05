發改委報告提鞏固提升香港國際金融貿易及航運中心地位　破解發展中深層次矛盾

【有線新聞】發改委工作報告提到繼續支持港澳發展經濟，破解發展中的深層次矛盾。

報告重申堅定不移貫徹一國兩制方針，支持港澳發展經濟、改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，鞏固提升香港國際金融、貿易及航運中心地位，大力發展創新科技等新興產業，深化港澳及對外更密切的交往合作。