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發改委報告提鞏固提升香港國際金融貿易及航運中心地位 破解發展中深層次矛盾
i-Cable
2023年03月05日
【有線新聞】發改委工作報告提到繼續支持港澳發展經濟，破解發展中的深層次矛盾。
報告重申堅定不移貫徹一國兩制方針，支持港澳發展經濟、改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，鞏固提升香港國際金融、貿易及航運中心地位，大力發展創新科技等新興產業，深化港澳及對外更密切的交往合作。
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