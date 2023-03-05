北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人　兩人昏迷　84歲司機涉危駕被捕

【有線新聞】北角炮台山道有的士落斜懷疑失控，衝落英皇道撞到三名途人，其中兩人昏迷，84歲的士司機受傷，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

有行車記錄儀拍攝到的士由炮台山道高速落斜，最少一人被撞飛至英皇道，在過路處的傷者自己爬上行人路。

再看一次片段，的士衝落斜時，行人過路燈是綠色。事發後的士停在十字路口，兩旁都有傷者。的士車頭嚴重損毀，呈V字型凹陷。有交通警拆走的士內的行車記錄儀調查，路面有血跡。

目擊者張先生：「聽到嘭一聲，很大聲，出到見到的士已撞爛紅綠燈。（傷者在車底？）在車頭，即時有人搶救他們。」

目擊者陳先生：「（的士）突然衝出來，途人大叫，的士咻一聲已經在我面前衝過，然後撞到交通燈後，的士曾經溜後。」

傷者包括附近餅店職員。餅店職員關女士：「為何她買飯這麼久也未回來？已經找了餐廳、也不見她，再上網看到了我們的制服，所以肯定是她。」

的士失事後停在電車軌道，電車服務受阻，十多輛電車停下來，乘客都要下車。事發在下午約一時，的士沿炮台山道落斜時，懷疑失控直衝英皇道，三名女途人受傷，有人要用頸箍固定頭部，的士司機和乘客送院時清醒。