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海關截獲空運非洲鼓藏懷疑冰毒 市值約110萬 36歲男司機被捕
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2023年03月05日
【有線新聞】海關在機場檢獲兩公斤懷疑冰毒，市值約110萬元，拘捕一名男子。
該批懷疑冰毒收藏在一批由非洲入口，報稱是手工藝製品的非洲鼓中，一名36歲男司機到空運貨站取貨時被捕，海關指他受販毒集團所聘，企圖將貨物運往元朗鄉村，他現正保釋候查。
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