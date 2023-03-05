海關截獲空運非洲鼓藏懷疑冰毒　市值約110萬　36歲男司機被捕

【有線新聞】海關在機場檢獲兩公斤懷疑冰毒，市值約110萬元，拘捕一名男子。

該批懷疑冰毒收藏在一批由非洲入口，報稱是手工藝製品的非洲鼓中，一名36歲男司機到空運貨站取貨時被捕，海關指他受販毒集團所聘，企圖將貨物運往元朗鄉村，他現正保釋候查。