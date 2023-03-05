【有線新聞】筲箕灣耀東邨有單位起火，無人受傷。

起火單位外牆和窗台嚴重焚毀，警方中午約12時半接報，耀東邨耀富樓一個中層單位起火並冒出濃煙，消防到場開喉灌救，約20分鐘後將火救熄，120名居民要疏散，起火原因有待調查。