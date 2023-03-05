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遭梁振英控誹謗　鍾劍華澄清及付10萬元和解

  • i-Cable
  • 2023年03月05日
【有線新聞】全國政協副主席梁振英控告理大前助理教授鍾劍華誹謗，原本今年八月開審，鍾劍華發澄清並支付十萬元和解金，換取梁振英不追究。
鍾劍華在社交平台發澄清啟事，說2012年參與「小桃園飯局」的人是梁振英的競選辦成員，他在2018年的一篇文章多次提及梁振英，可能令人誤解梁振英與黑社會有關係等，他撤回文章並承諾不會在任何平台再發表涉事文章的論點，梁振英在社交平台說律師已收到和解金以及訟費賠償。
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