聯合國達成《公海條約》2030年前保護30%海洋

【有線新聞】聯合國逾百個成員國為保護公海，簽訂具法律約束力的《公海條約》，目標在2030年前保護全球30%海洋，限制捕魚量、勘探活動等，保護和恢復海洋生態。

《公海條約》目標在2030年前，將全球30%海洋納入新的海洋保護區，將會限制捕魚量、航道路線和勘探活動，例如海面下200米海床的深海採礦，以保護和恢復海洋生態。條約還會制定規則，評估海洋中的商業活動對環境的影響，意味所有在公海開展的活動，都需要接受審查。

聯合國對上一次就保護海洋達成協議，是在1982年簽訂《聯合國海洋法公約》。當時所指的公海是所有國家都有權利捕魚、航行和做研究的國際海域，只有1.2%受到保護，受高度保護的則只有0.8%。在保護區以外的海洋生態，面臨氣候變化、過度捕撈和船運交通而岌岌可危。國際自然保護聯盟最近估計，全球近10%海洋物種瀕臨絕種。

聯合國經38小時馬拉松式談判後，逾百個國家同意簽訂歷史性、具有法律約束力的《公海條約》。各國就條約討論超過十年，但因為對經費和捕魚權益有分歧，一直未能成事；兩星期前重啟新一輪討論，延長多一日至周六，終於達成共識，保障佔全球海洋近三分之二的公海。