青山醫院去年11月有病房冧石屎　擊中病床枕頭位置

【有線新聞】青山醫院一個病房數個月前有天花石屎墮下，無人傷。

社交平台照片見到石屎懷疑鑿穿假天花，再跌落病床的枕頭邊，醫管局回覆查詢時承認事發於去年11月底，已經委託承辦商維修並全面勘察青山醫院內其他地點。根據顧問報告，相信病房對上樓層的喉管曾經出現滲漏導致石屎鬆脫掉落，而樓宇勘察顧問前年底勘察過醫院的結構，並無發現異常，至於為何未有公布事件，醫管局沒有回應。