i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
青山醫院去年11月有病房冧石屎 擊中病床枕頭位置
i-Cable
2023年03月05日
【有線新聞】青山醫院一個病房數個月前有天花石屎墮下，無人傷。
社交平台照片見到石屎懷疑鑿穿假天花，再跌落病床的枕頭邊，醫管局回覆查詢時承認事發於去年11月底，已經委託承辦商維修並全面勘察青山醫院內其他地點。根據顧問報告，相信病房對上樓層的喉管曾經出現滲漏導致石屎鬆脫掉落，而樓宇勘察顧問前年底勘察過醫院的結構，並無發現異常，至於為何未有公布事件，醫管局沒有回應。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
下一則新聞
下一則新聞
李克強：今年經濟增長目標約5%
中國在線
新聞資訊
今天
推薦閱讀
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
香港奇案｜回顧7大恐怖凶案 兇徒出獄近況 有人做老闆有人再入獄
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜前夫一家四人不准保釋、5上旬再訊 鄺港智另涉七項盜竊罪明提堂
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月27日
《繩角》導演羅俊偉涉迫女子當性奴 求情指行內口碑極好 官斥卑鄙判囚10個月
即時新聞
新聞資訊
2023年03月01日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日