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打鼓嶺有回收場起火　一隻狗死亡

  • i-Cable
  • 2023年03月05日
【有線新聞】打鼓嶺一個回收場火警，無人受傷。
消防拖喉灌救，下午兩時左右坪輋五洲路一個回收場起火，冒出大量濃煙、火勢猛烈，消防將火警升為二級，派出兩隊煙帽隊動用兩條喉灌救，大約兩小時將火救熄，在火場發現一隻狗死亡，消防正調查起火原因。
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