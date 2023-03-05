打鼓嶺有回收場起火　一隻狗死亡

【有線新聞】打鼓嶺一個回收場火警，無人受傷。

消防拖喉灌救，下午兩時左右坪輋五洲路一個回收場起火，冒出大量濃煙、火勢猛烈，消防將火警升為二級，派出兩隊煙帽隊動用兩條喉灌救，大約兩小時將火救熄，在火場發現一隻狗死亡，消防正調查起火原因。