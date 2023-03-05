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警旺角截可疑私家車檢小量毒品 兩男棄車逃走 其中一男涉藏毒等罪被捕
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2023年03月05日
【有線新聞】警方在旺角截查可疑車輛，檢獲小量毒品，拘捕一名40歲男子。
觀眾提供片段看到，懷疑涉案男子被捕後坐在路邊，報稱胸部不適要送院。下午四時許，警員巡經上海街453號發現一輛泊在路邊的可疑私家車，上前截查，期間車上兩名男子逃跑，其中一人被截獲，涉嫌藏毒及藏有攻擊性武器被捕。
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