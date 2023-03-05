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毛孟靜丈夫Philip稱不同意英國國會議員聯署致函外相 其妻從未考慮申保釋
i-Cable
2023年03月05日
【有線新聞】初選案被告毛孟靜的丈夫Philip早前留醫深切治療部，一批英國國會議員聯署要求港府釋放毛孟靜，Philip發聲明說不認同聯署。
毛孟靜因為初選案還柙兩年，她的丈夫Philip早前因病入院，留醫深切治療部三星期，50多名英國國會議員聯署要求英國外相爭取港府釋放毛孟靜，毛孟靜丈夫說不認同聯署內容，英國國會議員事前沒有通知、聯絡或諮詢他，又說鑑於當時情況，毛孟靜從沒考慮申請保釋。
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