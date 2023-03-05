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滑浪風翼亞錦賽 港將何允輝、陳晞文稱王封后
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2023年03月05日
滑浪風翼亞錦賽，港隊包辦男女子組冠軍。
賽事在泰國上演，鬥四個比賽日，女子組的陳晞文除了首日一度落後，其餘時間未受考驗，總成績以19分大勝。
男子組的何允輝，亦以後上姿態奪冠，港隊前代表何智豪得第三。
兩位冠軍得主，直接入圍8月世界沙灘運動會。
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