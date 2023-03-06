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日日有頭條：98年的士牌價大跌司機叫苦
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】不少的士司機會買車投資，的士牌照屬永久性、沒有限期，可以在市場自由買賣。1998年一場金融風暴，令牌價大跌。
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