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港鐵旺角站列車午夜冒煙 調查後疑因隧道煙塵引起誤會
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】港鐵旺角站午夜接獲乘客報案有列車冒煙，調查後懷疑是隧道煙塵引起誤會。
列車駛回荃灣車廠，多輛消防車及救護車戒備。港鐵指午夜12時許，一輛港鐵荃灣綫列車駛到旺角站時，有乘客通知車長列車有煙，列車駛回車廠檢查，證實沒有發生故障，相信是隧道有煙塵揚起，引致誤會。
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