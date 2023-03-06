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70歲以上司機須交體格檢驗證明書　陳恒鑌：值得考慮降至65歲

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】現時70歲或以上司機要續牌，須向運輸署提交體格檢驗證明書。有立法會議員認為將年齡降至65歲值得考慮。
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌：「整體社會都會做基層醫療，若每年在津助下幫助他們檢查身體或付費檢查身體，都會令大家注重自己體魄。對『搵食車』是否有多些限制，我覺得可以研究，他們主要在路面行駛，有些司機本身六七十歲，未必要駕車、或是『雪藏牌』，如果駕「搵食車」可能有多另一些要求。」
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