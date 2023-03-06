英超｜利物浦7比0挫曼聯　創「雙紅會」最懸殊比分　鄧赫：今季最差一場

【有線新聞】英格蘭超級足球聯賽，利物浦主場贏曼聯7比0，創出「雙紅會」歷來最懸殊比分。

利物浦領隊高普稱讚球員表現，紅軍需要一場重拾信心的勝仗。加普、紐尼斯、沙拿各入兩球，費明奴尾段錦上添花，當中埃及射手沙拿累積129個英超入球，刷新球會紀錄。換邊後失六球的曼聯，主帥鄧赫形容紅魔鬼的表現是今季最差的一場，毫不專業，只能以失望、憤怒總結。早前捧走聯賽盃冠軍的曼聯各項賽事7場不敗走勢告終，聯賽繼續排第3，利物浦升上第5。