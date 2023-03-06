i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
北角的士意外｜運輸署稱正檢視年長商用車司機續牌條件 強調非針對年齡
i-Cable
2023年03月06日
【有線新聞】北角的士撞途人意外，涉事司機84歲。運輸署指早前已安排專家小組，檢視年長商用車司機的續牌條件，有可能要求更嚴格的身體檢查，強調並非針對司機年齡。
運輸署署長羅淑佩：「必須承認一點，在香港現在的確司機有老年化趨勢，當司機平均年齡較大時，他們會遇到意外的機會率自然會比過往增加。未必一定說年紀大身體就不健康，其實身體也可以很健康、很壯健、老當益壯，當然駕駛是一種職業，可能部分人有生計需要駕駛，這些我們都會考慮。」
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月27日
下一則新聞
下一則新聞
英超｜利物浦7比0挫曼聯 創「雙紅會」最懸殊比分 鄧赫：今季最差一場
體育
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜柴灣街頭男女互摑片瘋傳 短裙女遭推跌險被車撞 網民：尾段峰迴路轉
生活
有線生活
2023年02月28日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
香港奇案｜回顧7大恐怖凶案 兇徒出獄近況 有人做老闆有人再入獄
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
壽司郎事件翻版｜南韓高中棒球隊赴台用膳 隊員用公羹食雪糕 球隊堅拒道歉：角度問題
即時新聞
新聞資訊
2023年02月28日
蔡天鳳碎屍案｜前夫一家四人不准保釋、5上旬再訊 鄺港智另涉七項盜竊罪明提堂
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月27日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月27日