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北角的士意外｜運輸署稱正檢視年長商用車司機續牌條件　強調非針對年齡

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】北角的士撞途人意外，涉事司機84歲。運輸署指早前已安排專家小組，檢視年長商用車司機的續牌條件，有可能要求更嚴格的身體檢查，強調並非針對司機年齡。
運輸署署長羅淑佩：「必須承認一點，在香港現在的確司機有老年化趨勢，當司機平均年齡較大時，他們會遇到意外的機會率自然會比過往增加。未必一定說年紀大身體就不健康，其實身體也可以很健康、很壯健、老當益壯，當然駕駛是一種職業，可能部分人有生計需要駕駛，這些我們都會考慮。」
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