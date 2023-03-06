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蔡天鳳碎屍案｜41歲遊艇公司職員涉收30萬元協助罪犯潛逃澳門 准以五萬元保釋
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2023年03月06日
【有線新聞】大埔龍尾村蔡天鳳碎屍案，41歲遊艇公司職員被控協助死者前夫逃往澳門，獲准以五萬元保釋。
被告林舜出庭後離開九龍城裁判法院。控罪指上月24日林舜知悉蔡天鳳前夫鄺港智是疑犯，但不知道他的實際罪名；在沒有合法權力依據或合理辯解下收取30萬港元，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門。
控方申請案件押後至5月8日，法官批准被告以五萬元保釋，一星期到警署報到兩次，不得離開香港、交出旅遊證件，包括已過期的特區護照。
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