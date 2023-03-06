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英王查理斯三世五月辦加冕禮　哈里王子夫婦收通知　未知會否出席

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】英國哈里王子和妻子梅根收到英王辦公室通知查理斯三世加冕禮詳情，無透露會否出席。
哈里王子和梅根發言人指收到有關5月6日加冕禮的電郵，據報正式邀請函將於臨近典禮前發送，但賓客會預先獲通知典禮日期。英國傳媒報道哈里夫婦獲知會如果回國出席典禮，逗留英國期間可居住浮若閣摩爾宮，白金漢宮拒絕回應。自哈里王子自傳出版後，王室和哈里夫婦關係緊張，據報查理斯早前要求哈里王子和梅根遷出由已故女王伊利沙伯二世送贈的浮若閣摩爾宮。
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