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青山醫院冧石屎｜醫管局事發逾三個月始披露事件　病人組織質疑局方隱暪欠監察

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】青山醫院病房有石屎墜落病床，醫管局事發後超過3個月才公布，有病人組織質疑局方隱暪，若有做基本檢測，可及早發現喉管滲漏。
病人政策連線主席林志釉：「檢測工作完全交由承辦商或供應商做，而自己（醫管局）沒責任的話我不可接受。你把事情交給別人做，對方有資格或條件做，不等於你沒有監察制度。每次在事後認為不適合解僱承辦商、下次不錄用，醫管局職責是甚麼？」
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