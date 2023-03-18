膠樽裝熱水超錯　醫生揭塑膠容器6大使用壞習慣　用錯致肥、致癌、不孕｜附7招防環境荷爾蒙

膠樽｜近年社會注重健康，不論學生或上班族都備有水樽方便每天飲水。多喝水有益，不少人為了養生更會常喝熱水，不過有台灣醫生就指出，用錯方式或器具飲用熱水，反而有可能會吸收大量毒素，以致造成肥胖和患癌機率上升。

多喝水有益（Unsplash圖片）

塑膠容器用錯＝攝入毒素

台灣高雄榮總職業醫學科主任祝年豐，於健康節目《健康2.0－名醫觀點》中分享到，飲水除了可以促進身體循環，更可將體內毒素或代謝物等轉換成尿液排出體外。祝醫生表示，一般建議我們每日攝取2000至3000毫升水份分，不過原來用錯方式或器具飲水，會令我們身體攝入毒素，造成健康問題。

飲水除了可以促進身體循環，更可將體內毒素或代謝物等轉換成尿液排出體外。（Unsplash圖片）

6個壞習慣要避開！

他指出日常生活中，我們使用塑膠餐具時應避開以下6個壞習慣：

塑膠杯裝熱水 保特瓶（膠樽）裝熱水 塑膠水壺裝熱水 塑膠吸管喝熱飲 塑膠袋裝熱湯 塑膠湯匙舀湯

祝年豐解釋，塑膠物品會溶出一種名為「環境荷爾蒙」的化學物質，這些化學物質可對人體造成3大健康問題：内分泌失調、肥胖、增加患癌風險。

環境荷爾蒙可對人體造成3大健康問題：内分泌失調、肥胖、增加患癌風險。（Unsplash圖片）

環境荷爾蒙影響身體機能

根據台北市政府衛生局資料，環境荷爾蒙泛指「來自環境的內分泌干擾物質」。一些人工合成化學物質造成環境污染後，會透過食物鏈再回到我們身體，這些環境荷爾蒙可以模擬體內的天然荷爾蒙，干擾其作用，進而影響我們體內的基本生理調節機能，而由於環境荷爾蒙化學污染物可經由母乳傳給下一代，因此可能會影響我們的生殖機能與發育。

環境荷爾蒙化學污染物可經由母乳傳給下一代，因此可能會影響我們的生殖機能與發育。（Unsplash圖片）

各種塑膠製品都有

祝年豐指出，環境荷爾蒙除了增加肥胖風險外，更可能造成性早熟、不孕等問題。此外，環境荷爾蒙同時亦會增加罹癌風險，女性會更易出現乳癌和子宮內膜癌，男性則會易出現前列腺癌及膀胱癌。祝醫生表示，環境荷爾蒙不只存在於膠袋，坊間各種塑膠製品例如：沐浴露、潤膚乳液、殺蟲水、清潔劑、仿瓷餐具、保鮮紙，甚至印刷所用的油墨等，都存在環境荷爾蒙。

坊間各種塑膠製品都存在環境荷爾蒙。（Unsplash圖片）

7招防環境荷爾蒙

以下整合了祝醫生和台灣腎臟科醫生江守山教授的7招，讓大家盡量避免將環境荷爾蒙吃下肚：

使用塑膠杯、紙杯等沖泡熱飲時，均會釋出超過2萬顆塑膠微粒，因此應盡量避免使用塑料／紙製的一次性餐具

若無法避免的情況下，可多注意購買熱飲、外賣時所使用的塑膠容器／膠袋等，以及使用微波爐翻熱食物時所用的的保鮮紙，是否符合生產規格。

避免長期接觸傳真紙、感熱紙等

勤洗手

減少食用油炸食品及動物脂肪

保持室內通暴風，避免室內的灰塵微粒的傷害

注意個人衛浴／美妝用品，避免使用香味濃郁的產品

大家多做一步便可避免吸入環境荷爾蒙！

使用塑膠杯、紙杯等沖泡熱飲時，均會釋出超過2萬顆塑膠微粒。（Unsplash圖片）

（全文完）