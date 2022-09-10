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中秋節飲食禁忌｜柚子千萬別亂碰　ICU醫生點名一類人食完隨時腦出血　跟5種藥物一起食「好毒」

中秋節飲食禁忌｜柚子千萬別亂碰　ICU醫生點名一類人食完隨時腦出血　跟5種藥物一起食「好毒」

中秋應節，除了食外，一定少不了柚子。不過有醫生提醒，部分人絕不能碰葡萄柚或柚子類水果，尤其是在服用抗凝血劑的病人，否則會流鼻血、重則腸胃出血、腦出血，甚至有生命危險。

中秋應節一定少不了吃柚子，但原來並非人人都可以食。
中秋應節一定少不了吃柚子，但原來並非人人都可以食。（CCTV截圖）

台灣奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金日前在facebook點名指，部份病人不宜食用葡萄柚或柚子類水果，當中以服用抗凝血劑的病人，尤其要小心，否則有生命危險：「輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命！」

誤食柚子後果？

陳志金解釋，由於葡萄柚或柚子會減少抗凝血劑的代謝，導致體內藥物濃度上升，效果就像藥物過量一樣，因此有心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風等，有可能正服用抗凝血劑的病人，盡量要避免食用。

誤食柚子可致腦出血。
誤食柚子可致腦出血。（unsplash）

除了抗凝血劑，以下5種藥物也會與柚子產生交互作用，對人體產生不良反應：

1. 鈣離子通道阻斷劑降血壓藥

2. 史他汀類降血脂藥

3. 免疫抑制劑

4. 安眠鎮靜劑

6. 抗憂鬱、抗焦慮藥

陳至今提醒，服用抗凝血劑的病人不要食柚子。
陳至今提醒，服用抗凝血劑的病人不要食柚子。（[email protected]醫生陳至今）

陳志金又提醒，由於葡萄柚或柚子的含鉀量高，容易導致高血鉀，引發心律不整所以洗腎患者也要少吃，「多留意長輩的用藥，多一份安全！」

（全文完）

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什麼病人不能吃柚子？

有心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風病人，盡量避免吃。詳情

服用抗凝血劑的病人，誤食柚子有什麼後果？

輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命。詳情

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