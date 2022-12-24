北海道80間酒店總整理　2022新酒店／近車站／滑雪渡假／日式旅館／溫泉風呂

北海道住宿2023｜除了東京、大阪，北海道也是港人遊日的熱門旅遊點之一，尤其到了雪季，不少人更加會專程前往滑雪。《有線生活》今次會整理近80間北海道酒店，當中有不同主題，包括滑雪渡假、全新開張、露天風呂、地點方便，價錢由幾百元至幾千元都有。如果你也打算飛一趟北海道，記得看看有沒有心水。

日本的北海道建有多個一站式滑雪場連溫泉渡假村，每逢冬季都會吸引世界各地的旅客到訪。除了位於西南部最著名的二世古，周邊例如：札幌、富良野、星野也雲集了多個絕美的滑雪渡假村。酒店的客房供應開始緊張，如你真的想來一場北海道滑雪之行就不要遲疑，速速訂房吧！

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東京新酒店，全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

10間大阪新開張的酒店，鄰近梅田／難波／心齋橋，方便Shopping，舒適度滿分🤩

日本出名浸溫泉！10間大阪溫泉酒店，座落難波、心齋橋超近JR站，極高CP！🤩

雖然豪華不是人生的唯一指標，但是一生人至少也應該豪一次！日本熱門旅遊地點北海道，擁有瑰麗的自然景色和豐厚的天然資源，是不少奢華酒店的選址。這8間北海道名貴奢華酒店或旅館，有國家指定歷史建築物，也有國際知名的7星級酒店，無論你喜歡哪一種風格，都絕對是絕佳的享受。

登別溫泉是日本著名溫泉之一，鄰近史前火山地獄谷，其噴出的泉源造就了今日多間溫泉旅館在此營業。登別溫泉周邊的景點有購物美食街登別溫泉街，或沿著登別地獄谷，散步到奧之湯、大湯沼等。今次介紹8間北海道登別溫泉住宿，不但交通方便，更可以在露天風呂欣賞絕美景色。

函館是北海道最有名的城市之一，這裡有函館山、五稜郭公園、末廣町金森倉庫群、日本最美街道八幡坂等超人氣景點。春天時五稜郭公園櫻花盛開，冬天時從函館山上看雪景也是一絕。這10間函館高CP值、鄰近車站的酒店，為你計劃行程時提供實用參考。

位於北海道中心的富良野和美瑛更是旅客必到之處！夏天的薰衣草花田、冬天的浪漫雪景，盛產多樣化的食材、水果。美麗的自然景緻和豐富的天然資源，每年都吸引不少旅客慕名而來。這7間富良野人氣酒店附有免費溫泉或大浴場，不但鄰近車站，而且每間都提供免費停車場給自駕遊旅客，前往富良野觀光時的必選！

小樽鄰近札幌，只需半小時車程，而且市內交通方便，美麗的景點如「小樽運河」和「小樽港口」肯定會為你的旅程增添浪漫休息。本篇推介會依酒店位置分為「小樽運河附近」、「鐵路站附近」、「小樽郊區」三個部份。

北海道今年又蟬聯日本最具魅力的都道府縣，札幌、函館和小樽都是熱門旅遊目的地。聖誕長假即將來臨，一家人去北海道滑雪場享受白色聖誕，或是兩口子去浸溫泉也十分放鬆。9間北海道溫泉酒店，有的鄰近札幌市中心或小樽，亦有著名溫泉旅館選擇。計劃前往北海道行程時一定不能錯過！

去旅行選酒店，方便度一定是考慮因素之一。為大家介紹10間位於北海道札幌鄰近車站的酒店，不但CP值高，亦有溫泉大浴場，而且極近JR車站，最平人均低至$150，性價比十分高！

7間北海道札幌新酒店，不但鄰近JR站，亦有私人桑拿套房，最平人均低至$150，性價比十分高！