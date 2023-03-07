一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢

噪音｜深夜被噪音吵致睡不著覺，確實令人相當煩躁。近日有男網民在社交平台發帖指，飽受樓上鄰居深夜噪音困擾，他曾上門交涉但未有改善，忍無可忍下決定於涉事鄰居單位的鐵閘，以及走廊張貼大字報，警告對方切勿在晚上11時後製造噪音。有網民大讚他敢作敢為，也有網民擔心此做法或需負上刑責。

有港男近日飽受樓上鄰居深夜噪音困擾，於涉事鄰居單位的鐵閘及走廊張貼多張大字報。（fb群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」圖片）

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有網民於Facebook群組「樓上噪音苦主大聯盟(香港)」發文指，樓上鄰居經常於深夜發出噪音，網民稱起初曾上門面對面向樓上反映，「我同佢講你哋好嘈，可唔可以靜啲？」，但安靜了一段日子後，「早兩日開始又來料」。

網民指忍無可忍下，決定用A4紙列印多張大字報，白底黑字寫上「12XX室，11點後，請勿製造噪音」，然後於涉事鄰居單位的鐵閘及走廊張貼，他形容這只是「LV1」的手段，僅屬「溫馨提示」。他表示，「本身我想用黑色底、紅色字，仲加上『請安靜勿誤』，但係為咗啲無聊人偏（Print）彩色，有啲唔合符經濟效益，冇理由為咗佢拉低晒我哋成個群組嘅GDP」，他又指，「做咗衰人太耐，我想用正當嘅手法去玩謝佢。」

網民指忍無可忍下，決定用A4紙列印多張大字報。（fb群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」圖片）

事主：終可享受深層次優質睡眠

有網民支持事主行徑，「一啲都唔過份，俾人嘈過嘅一定知有幾慘」。亦有人擔心樓主行為可能違法，如有閉路電視鏡頭拍攝到事主行為，鄰居可當作證據報警。事主則回應指：「影到仲好呀，記得落嚟搵我，我即刻打電話叫JP（上訴委員會（房屋）主席），叫JP call埋環境保護署。」

翌日（3月2日）事主再次發文指，貼大字報獲得初步成效，「琴晚冇噪音發出」，表示自己終於能夠享受「深層次優質睡眠」。

根據香港法例第400章《噪音管制條例》，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪。

（全文完）

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