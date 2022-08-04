雙颱風｜天文台料下周再有熱帶氣旋　美國預報8.10風球最近香港

一波未平一波又起！天文台昨晚（8月3日）突然發出一號風球，並至少維持至今日下午。當大家還在消化消息之際，兩大歐美氣象機構最新預測，有低壓區下周在南海生成，並於下周三（8月10日）靠近香港。天文台亦預測下周中期有狂風驟雨，離岸間中吹6級風，風力達3號波級數。

天文台預料，一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋。（unsplash）

天文台在昨晚10時10分發出1號戒備信號，目前仍生效。在上午9時，位於南海東北部的熱帶低氣壓，集結在香港之東北偏東約90公里，預料向西北偏西移動。

本港的惡劣天氣預料會延續到下星期。據根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，一個低壓區將於下周初在南海生成，料向北移動，逐漸靠近香港，下周三在香港西南面約260公里掠過。

歐洲中期天氣預報中心預計，下周三晚上時段低壓區最接近香港（Windy.com）

美國全球預報系統（GFS）則預測，低壓區將於下周初在南海生成，料向北移動該低壓區在下周三午夜時份最接近本港，預計在本港東面約100公里掠過。

美國全球預報系統預，低壓區將於下周三最接近本港。（Windy.com）

天文台料本港一連9日有雨

香港天文台亦指，一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。雖然天文台沒有顯示路徑圖，但預測本港下周中有狂風驟雨及雷暴，吹東至東南風5級，離岸間中6級，即3號風球風力。

天文台預料，下周中期本港有狂風驟雨及雷暴。（天文台網頁）

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