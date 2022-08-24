馬鞍風球｜天文台預告傍晚考慮掛8號波　還有另一颱風生成「雙旋共舞」

受到強烈熱帶風暴「馬鞍」影響，天文台預料本港入夜後風勢迅速增強，考慮今晚（8月24日）6時至9時改發八號烈風或暴風信號。天文台預料，明日（8月25日）本港有狂風大雨，離岸及高地吹11級風，屬暴風程度，警告會對本港構成相當威脅。正當大家嚴陣以待之際，西太平洋區另一熱帶氣旋已生成，與馬鞍上演「雙旋共舞」。

天文台考慮在今晚6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。（unsplash）

明早低窪地或淹浸

天文台指， 與馬鞍相關的外圍雨帶，會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。

天文台指，受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸。（unsplash）

按現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，其中心附近最高持續風速達每小時120公里，可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，預料在本港西面陽光市一帶登陸，而「西登」路線亦會對本港構成較大威脅。天文台指，受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。

天文台預計，馬鞍將於明日早上最接近香港。（天文台網頁）

周四離岸吹11級風達暴風水平

馬鞍路徑及風速較飄忽，天文台日前預測馬鞍星期四，即最接近香港的時候，離岸只吹8級風，但昨日已改為暴風程度的11級風，可見馬鞍威力不容忽視。天文台預料馬鞍於明日對本港威脅最大，料屆時有大驟雨及雷暴，海有非常大浪至巨浪。

天文台預料，至周末本港天氣才好轉。（天文台網頁）

蝎虎生成上演雙旋共舞

正當大家對馬鞍嚴陣以待之際，西太平洋地區另一熱帶氣旋「蝎虎」日前已生成。據台灣氣象局預測，蝎虎目前在日本東面海域一帶，料向東北移動，難對香港造成威脅。從氣象圖上看雖然是上演「雙旋共舞」，不過兩者距離實在太遠，不會產生兩個熱帶氣旋互相影響的「藤原效應」。翻查資料，「蝎虎」的名字是由日本所提供，意指星座之一的蝎虎座。

褐虎目前在日本東面海域一帶，料對香港威脅不大。（台灣中央氣象局）

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