軒嵐諾風球升級超強颱風　熱帶氣旋「急轉彎」路徑曝光　天文台料周末34度酷熱

本港近日持續高溫，天文台指，受一股乾燥大3陸氣流影響，周末至下周初華南普遍晴朗及持續酷熱，預計本港星期五（9月2日）起一連三日氣溫高達攝氏34度。另外，位於西北太平洋海面的熱帶氣旋軒嵐諾，已升級成超強颱風，料今明兩日移向琉球群島一帶，隨後幾日會以「急轉彎」路徑向北移動。

天文台料本港星期五起一連三日氣溫高達攝氏34度。（unsplash）

天文台預計，本港未來一兩日短暫時間有陽光、有幾陣驟雨及雷暴。星期五起一連三日氣溫高達34度，天氣持續酷熱。至下周中期，一股偏東氣流為廣東沿岸帶來驟雨，氣溫會稍稍下降。

未來幾天香港持續高溫。（天文台網頁）

至於熱帶氣旋軒嵐諾，已增強為超強颱風，今日在上午10時集結在沖繩島以東約230公里，預料向西南偏西移動，時速約22公里，移向琉球群島一帶。天文台的路徑顯示，軒嵐諾星期五移動到台灣以東海域後，會呈「急轉彎」狀態向北移動，料影響本港機會甚微。

軒嵐諾「急轉彎」路徑圖。（天文台網頁截圖）

超強颱風風力達17級

內地中央氣象台預報圖顯示，軒嵐諾的中心今日上午8時，位於日本沖繩那霸市偏東約265公里的西北太平洋海面上，其中心附近最大風力達17級，即風力達每小時約216至252公里，威力絕對不容忽視。

超強颱風軒嵐諾風力達17級，威力不容忽視。（中央氣象台網頁截圖）

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