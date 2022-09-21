10.1國慶假期打風？美預測月底有熱帶氣旋逼港　風力達強颱風程度　西北太平洋或雙旋共舞

踏入秋天，香港繼續有颱風？美國全球預報系統（GFS）預測，一道低壓區將於菲律賓以東一帶海域形成，並向西移動，料下周五（30日）逼近本港，強度最高達「強颱風」程度。天文台預計，一個廣闊低壓區將會在下週初至中期，為南海北部至呂宋海峽帶來不穩定天氣。距離10月1日國慶假期還有一段日子，會否打風仍是未知知數，但有意進行外戶活動的朋友，記得緊貼留意風暴消息。

本港下周天氣不穩，美預計有熱帶氣旋逼港。（freepik）

季候風來襲 周末風大有驟雨

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區天色普遍良好。受季候風補充影響，周末期間沿岸地區風勢頗大。此外，一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海北部至呂宋海峽帶來不穩定天氣。

天文台預計，本周末起本港天氣轉趨不穩。（天文台網頁截圖）

美料下周五逼港 達強颱程度

美國全球預報系統（GFS）預測，一道低壓區將於本周五（9月23日）於菲律賓以東形成，之後向西移動，至下周五逼近香港，甚至進入本港400公里範圍，GFS料該低壓區海平面中心最低氣壓為963hPa，達強颱風程度。

除了有熱帶氣旋逼港，GFS還預計月底將有另一個熱帶氣旋，在日本那霸市以東一帶海域，屆時西北太平洋或上演「雙旋共舞」。

GFS預計月底西北太平洋有機會上演雙旋共舞。（Windy.com截圖）

內地料有1至2個熱帶氣旋生成

內地中央氣象台日前表示，未來10天西北太平洋面和南海海域可能有1至2個熱帶氣旋生成。台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮日前亦引述最新歐洲預報指，本周末前後台灣及巴士海峽附近，將有熱帶擾動或風暴活動，預計周日（25日）晚熱帶擾動發展的最高機率為70%，風暴發展機率則為20%。

香港9月打風常見

9月已雖然已踏入秋天，但也不代表香港不會打風。翻查天文台1961年至2020年紀錄，9月發出一號風球或以上的平均日數為4.17日；發出三號或以上平均日數為2.18日：發出八號以上、九號或十號的平均日數，分別為0.62日及0.1日。

（全文完）