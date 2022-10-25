WhatsApp疑全球死機　用戶無法發送訊息 facebook回應：正努力回復服務

全球有20億用戶的通訊程式WhatsApp，香港時間下午3時許傳出「死機」災情，不少網民都表示無法傳送訊息到群組，亦有用戶表示網頁版斷線被登出，並無法再登入。除了香港用戶網上訴苦外，twitter上有不同國家和地區的用戶也表示WhatsApp無法發送訊息。母公司Meta（facebook）回覆傳媒查詢時表示，注意到有用戶發不到訊息，正努力回復服務。

香港時間10月25日下午WhatsApp疑全球死機。（資料圖片）（Dimitri Karastelev on Unsplash）

香港時間下午3時30分，WhatsApp官方twitter帳戶及facebook帳戶，均未有任何公布。現時全球有超過20億用戶的WhatsApp於2014年獲Meta（facebook）以193億美元收購，現為facebook旗下通訊程式。

截至下午約5時，部分用戶收發訊息功能回復正常。

（全文完）

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