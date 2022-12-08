一線搜查｜深水埗後巷被搭棚佔領半年　跨部門聯合清拆　有人情緒激動　惡漢出手阻拍攝　

深水址一幢住宅大廈後巷，約半年前起忽然被人搭棚佔領，不單存放大量雜物，更有人看守阻礙人靠近。直至近日政府多個部門終採取聯合行動清拆，期間有人上前企圖阻止清拆，更有惡漢出手阻擋《一線搜查》採訪隊拍攝。

多個部門採取聯合行動，清拆有關後巷的棚架和雜物。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

深水埗一座住宅大廈約半年前起，後港被人搭棚佔領，範圍由後樓梯伸延整條後巷，日間更有鄉音大媽看守出入口，有如「私竇」。大廈法團早前向免費電視77台節目《一線搜查》表示，連月來求助多個政府部門，「佔領區」依然存在，擔心一旦火警住戶逃生無門。有關事件背景，詳看： 一線搜查｜深水埗後巷被搭棚佔領 大媽看守出入口 法團嘆求助無人理：火警點逃生？

跨部門聯合清拆非法棚架和雜物

日前當局終於採取行動，地政總署、食環署、消防處、深水埗民政事務處、警民關係組等部門聯合到場清拆，其間有多名男女聲稱事前未接獲通知等不同理由，要求停止行動，或入內取回個人物品。而現場政府人員則回應，早已於該處貼出通告，要求清走違法放置棚架和雜物。

多名工人進入後巷清出雜和拆除棚架。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有人一度情緒激動

多名到場男女中，一名被稱「洪記」男子，堅持入內查看，又要求「俾次機會」，另一男子則指「你（政府人員）逼佢上天台咋」。最終「洪記」獲准在警員陪同下進入後巷的棚架範圍內，但據現場消息指，他一度情緒激動，舉起螺絲批指向頸部威脅自殘，最後被勸服離開。

被稱「洪記」男子事後被勸服離開。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

惡漢阻拍攝

該名被稱「洪記」男子事後回應採訪隊稱，只是代朋友看管現場雜物，指朋友從事二手買賣及維修，但採訪過程被一名惡漢打斷，他出手阻擋鏡頭，又撞跌收音咪，阻止採取隊拍攝，最後被警員制止。

惡漢阻止採訪隊拍攝，最後被警員制止。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

對於深水埗後巷終於恢復本來面貌，大廈法團代表感謝《一線搜查》報道，又表示終於可以開展大廈維修工程，完整報道可按此重溫《一線搜查》第113集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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