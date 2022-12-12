一線搜查｜天文台料下周日寒冷兼大風　多區跌穿10度　有一區只得5度

下周日（18日）本港再凍過！天文台預料一股強烈冬季季候風會在本周後期抵達廣東，本港天氣將顯著轉冷，下周日市區最低溫度只有攝氏9度，當日清晨多區跌穿10度，屯門、大埔、上水只有7度，有一區更加只得5度，大家注意保暖。
天文台預料，本港明日（13日）氣溫介乎14至18度，大致多雲，稍後有一兩陣微雨。隨著一股強烈冬季季候風會在本周後期抵達廣東，本港周末氣溫明顯下降。星期六（17日）市區最低氣溫降至只有11度，星期日進一步下降至只有9度，吹北風5級，初時離岸及高地6級至7級。
下周日早上多區只有7度
按天文台分區天氣預報顯示，下周日上午6時，多區氣溫跌穿10度，其中屯門、大埔、上水只有7度。即看當日你住的一區有幾凍。
打鼓嶺：5度
上水：6度
流浮山：7度
石崗：6度
大埔：7度
屯門：7度
青衣：9度
沙田：7度
西貢：8度
尖沙咀：9度
將軍澳：8度
黃竹坑：9度
坪洲：8度
赤鱲角：13度
長洲：7度
橫瀾島：9度
本港氣溫預計於下周初逐步回升，至下周二（20日），早上雖然寒冷，但氣溫回升至12至18度。
冬季季候風怎樣形成？
天文台解釋本港氣溫下降，主要是由於受強烈冬北季候風影響，究竟什麼是冬季季候風？根據天文台網頁解釋，冬季季候風的形成，主要是陸地與海洋的增熱和冷卻程度有所不同。
冬季時，陸地冷卻快，使其温度比海水温度低，造成陸地上的氣壓比海洋高，空氣便由陸地流向海洋。在冬季，每當有寒潮時，亞洲大陸比南中國海的氣温低，引致氣壓差異，氣壓梯度力令冷空氣從亞洲大陸高壓中心向南擴散，移向氣壓較低的南中國海。地球自轉時產生的科氏力是垂直於風向，因此改變了風向；在北半球，當空氣由高壓中心向外流動時，科氏力會令空氣向右偏轉，形成順時針方向的旋轉；在南半球，情況則相反。
除了科氏力，風在地球的表面亦會因摩擦力而減慢速度。在氣壓梯度力、科氏力和摩擦力的共同作用影響下，冬季季候風一般是從東至北這個象限吹向中國南部，故冬季季候風，我們一般亦稱為東北季候風。
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