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一線搜查丨港媽搭巴士拒摺BB車霸輪椅位　與司機理論疑不忿砸車門　網民：有種就搭私家車

一線搜查丨港媽搭巴士拒摺BB車霸輪椅位　與司機理論疑不忿砸車門　網民：有種就搭私家車

搭巴士拒摺BB車兼霸輪椅位？有網民日前在Facebook群組發文指，一名港媽上巴士時，不但拒絕摺好嬰兒車，還把它放到輪椅泊位，揚言「次次搭巴士都係咁」。後來車長停車與港媽理論，港媽疑心有不忿，下車後用東西砸向車門，擾攘近10分鐘才能再開車。根據九巴《乘客須知》，車長有權要求乘客把嬰兒車摺妥及放於合適位置。

一線搜查丨港媽搭巴士拒摺BB車霸輪椅位　與司機激辯　下車砸車門
車長有權要求乘客把嬰兒車摺妥及放於合適位置。（九巴官網圖片）

港媽拒摺BB車兼放輪椅泊位

有網民早前（1月3日）在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文指，在1月2日下午4點左右，他乘搭九巴67A線途經荃灣建明街時，有名港媽帶同2個小孩及一輛BB車上車，該名港媽不但沒摺好BB車，還把它放到輪椅泊位上。車長見狀後示意港媽把車摺好，但她指「次次搭巴士都係咁」，隨即便走到上層。

該網民稱，當到達荃景圍天橋站時，車長停車並要求港媽把BB車摺好，表示這是公司規定，但港媽再反駁指日日坐巴士都不用摺車，後來疑不忿，下車時將東西砸向巴士車門阻着開出，結果擾攘近10分鐘才能再開車。有其他乘客不值港媽行為：「大X哂唔守規矩…有種就搭私家車啦，學乜人搭巴士！」

一線搜查丨港媽搭巴士拒摺BB車霸輪椅位　與司機激辯　下車砸車門
港媽拒摺BB車兼放輪椅泊位（屯門公路塞車關注組＠FB）

網民：道理在司機

大部分網民都支持車長做法：「道理在司機」、「我覺得車長做得好，規矩就係規矩」、「其實有呢啲情況，應該全車一齊鬧佢，叫佢摺埋」。亦有人眼利網民留意到BB車只裝餸菜，懷疑港媽是因不想拿餸才不願摺車。

九巴乘客須知：車長有權要求乘客摺車

根據九巴《乘客須知》，為保障車內乘客及行車安全，車長有權要求攜帶嬰兒車的乘客，須抱起嬰兒及把摺妥的嬰兒車放於合適位置（兒童輪椅除外）。另外，九巴亦列明乘客不得塗污或毀壞巴士任何部份。

（全文完）

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車長可以要求乘客摺起BB車嗎？

根據九巴乘客須知，車長有權要求乘客摺車。詳情

事件幾時發生？

1月2日下午4點左右。詳情

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