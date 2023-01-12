一線搜查｜旅遊巴專用車位太細變抄牌陷阱？司機無奈：個位劃到我哋唔夠泊

司機違泊被抄牌（發出罰款告票）無可厚非，但免費電視77台節目《一線搜查》報道指，有旅遊巴司機稱，全港不少旅遊巴專用泊位太細，導致旅遊巴泊車時車身凸出，甚至會佔用了兩個車位，即使司機有入錶，仍會被抄牌，深感無奈。為何旅遊巴專用泊位會「衣不稱身」？

留意圖中一輛旅遊巴便佔用了兩個專用泊位，試想像如果是停泊了兩輛旅遊巴，兩車必定會有大部份車身凸出車位之外。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

一車泊兩位入錶也抄牌

旅遊巴司機梁先生表示，位於浸會大學道的旅遊巴專用車位非常細小，只夠泊半截車身，如車身凸出，警員會抄牌，他稱曾有行家停泊時佔用了兩個泊位，即使兩個車位都已入錶，警員照發告票，「有行家被佢（警員）發過告票，佢話一架車只可以泊一個位，但你依家泊咗兩個位，雖然你入兩個錶，但係都係唔得」。他指警員有時都會酌情不發告票，但「佢話你都好礙眼，因為你始終霸咗兩個位」。

有司機形容該個旅遊巴車位「超級細」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

司機形容車位「超級細」

有旅遊巴駕駛經驗10年的司機李先生形容該處車位「超級細」，他表示中型巴士勉強可泊到，如旅遊巴使用該車位，必然會佔用兩個位，「我車都係一架，但我又要泊兩個位，又要入兩個錶，咁你話公唔公道呢？」然而，同一條路另一個旅遊巴泊位大小則正常，足以容納旅遊巴，「你話同邊個反映好？佢應該自己自動自覺劃返大啲位……我哋旅遊巴嚟㗎嘛，係咪先，你個位劃到我哋都唔夠泊！」

車位大小追不上新車長度？（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

車位大小有標準

根據規劃署訂的《香港規劃標準與準則》，旅遊巴士車位應長12米，寬3.5米，至於小型巴士長8米，寬3米。然而，浸會大學道問題車位大約只有6.82米，比小型巴士車位要求的長度還要短。《一線搜查》又去到延文禮士道了解，發現該處同樣有旅遊巴專用車位只長7.5米，但亦有其他車位長9.2米。為何旅遊巴車位有大有小，似乎沒有一致標準？

另一位資深旅遊巴司機陳先生估計，車位大小不一其中一個原因，是中型巴士新舊長度不同。他以中型巴士為例，現時是28座位，但從前是24座位，只約7米長，泊位大小沒有問題。他補充指2006年時，尚有24座中巴，如今大多已改成28坐位，因此泊位便顯得過小。

截至2021年，全港共有4617個旅遊車及非專營公共巴士車位，但相關車輛有7418架，即平均1.6架車爭1個位。車位已經不多，大小又不符用家實際需求，旅遊巴司機陳先生認為一些舊泊車位應重新劃線加長。

就旅遊巴車位問題，運輸署回覆表示，設置泊車位時須平衡多方面因素，就延文禮士道及浸會大學道而言，基於現行交通條例並無訂明巴士泊車位的大小，為切合當區的泊車需要，上述街道同時設置了長7至12米的巴士泊車位，供不同長度的巴士使用。署方會繼續監察區內整體泊車需求和供應情況，有需要時會檢視泊車位的安排。

有關旅遊巴車位問題全部內容，可按此重溫《一線搜查》第138集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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