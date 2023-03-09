一線搜查｜冒yuu發SMS訛稱積分到期 最新釣魚詐騙一周呃走97萬 警方教4招識破假網站
警方日前公布最新釣魚詐騙手法，騙徒會僞裝yuu官方發出短訊，訛稱用戶積分即將到期，誘使點擊短訊內連結，套取信用卡資料，或盜用yuu積分。警方指最近一星期已接獲90宗相關案件，涉及損失高達97萬港元！警方同時教4招識破假yuu釣魚手法。
假冒yuu訛稱：積分即將到期
近日不少yuu用戶都收到一則寫有：「您的yuu積分將於今日內到期，請盡快換領獎賞，逾期將作廢」的短訊，並附帶一條不明連結。大量用戶於yuu官方Facebook留言反映：「所有yuu積分被盗用了」、「這已經是我這星期第二次收到這個短信」、「我俾人偷咗200,000積分，仲要咁好心剩返1分俾我」據會員所講，如點進連結後登入假yuu網站，會被要求輸入地址和信用卡資料，從而造成損失。
多人報警共損失97萬港元
看到疑似yuu官方發出的訊息，你是不是很擔心辛苦儲下的yuu積分會過期，打算按下連結？這樣的話就中了騙徒的圈套！警方日前公布最新釣魚詐騙手法，又指最近一星期已接獲90宗相關案件，涉及損失高達97萬港元！
教你4招識破假yuu
而警方就指出，假冒的yuu網站有4大「破綻」：
- 隨便輸入登入名稱／密碼都能登入
- 使用任何帳戶登入，都顯示相同積分結餘
- 填入無效信用卡資料都能過版
- 與真的yuu應用程式版面不同
yuu官方：現時不會有任何積分到期
yuu於3月8日向會員發出電郵，表示已強制所有登記用戶自動登出，並要求他們重設密碼，再重新登入。此外，yuu官方於回覆網民查詢時澄清，公司不會透過短訊或推送通知，要求會員提供個人或信用卡資料，如收到可疑短訊，請不要點擊短訊內任何連結，或輸入個人資料，以免被盜取個人或信用卡資料。
官方更提醒用戶，yuu積分有效期為至少3年，最快的積分到期日為2023年9月，因此現時並不會有任何積分到期。
防騙視伏器 助評估詐騙風險
最後，警方再次提醒，如收到任何可疑訊息、電郵或網站，應立即向官方機構查證。亦可使用警方守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑用戶名稱、電郵地址、網址、電話號碼等，網站會為你作出評估詐騙風險。
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（全文完）
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播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00-20:30
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