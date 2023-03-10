一線搜查｜小二女生壓力爆煲崩潰　向母哭訴「好辛苦」影片瘋傳　網民：聽得心痛

香港教育制度著重考試分數，不少學生承受著超乎想像的壓力。近日網上就瘋傳一段小學二年級女生5分鐘訴苦影片，片中女童在港鐵車廂內向母親哭訴「好辛苦」，又稱遭同學排擠，壓力爆煲。影片引起網民熱烈討論，有人說聽得心痛，也有人慨嘆香港教育制度令學童喘不過氣。

片中女童在港鐵車廂內向母親哭訴「好辛苦」，壓力爆煲。（香港新聞突發時事合集@youtube）

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近日YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」以「【教育制度】小學生因升班感壓力大，在地鐵車廂對媽媽哭訴」為題上載一段5分鐘影片，片中可見一名小二女童於港鐵內崩潰向媽媽哭訴壓力大，「我真係好辛苦，你知唔知呀」、「我依家已經唔舒服，仲要日日係到返學，我好辛苦」。

影片在港鐵車廂拍攝。（香港新聞突發時事合集@youtube）

片中女童不斷向母親強調，「我真係好辛苦，你都唔俾空間我」、「我好辛苦先升可以到二年級，我唔係可以好似你咁樣㗎」、「你依家咩都唔俾我睇，妳依家好唔鍾意我，你可以叫我即刻走囉」、「你唔好再咁樣對我，得唔得啫」、「你成日都唔明我哋嘅，我好慘㗎」。

女童更表示，自己在學校不受歡迎，遭同學排擠：「同學唔鍾意我啊，我而家好唔開心，好難頂啊」、「依家無人同我玩呀，我依家好慘呀，我連同學都無一個呀」。女童情緒激動，更聲言「我依家好辛苦，我都唔知忍得幾耐啊，我忍咗好耐喇」、「我已經夠皮㗎喇，唔好咁樣玩我得唔得啫」、「頂唔順喇，生存呢個世界上㗎」。女童哭訴期間，其母親反應冷靜，反問女童「邊個唔鍾意你啊」、「點解無人同你玩嘅」。

網民：填鴨式教育逼得小朋友好慘

5分鐘影片引起網民關注，有人直指香港的教育制度非常辛苦，「好心痛」、「聽得出個妹妹真係好大壓力」、「香港填鴨式教育逼得小朋友好慘」、「香港依加啲小朋友每日Timetable排得滿哂」。更有網民提醒家長注意小朋友情緒心理健康，「不要輕視，每個微不足道的哭訴都可能係救命的繩索，及早了解同關心」。

網民直指香港的教育制度非常辛苦。（freepik）

（全文完）

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