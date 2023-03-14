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一線搜查｜青衣公屋伯伯摷垃圾袋　食物殘渣散滿地　鄰居求助管業處「原告變被告」：谷氣！

  • Cory
  • 2023年03月14日
一線搜查｜青衣公屋伯伯摷垃圾袋　食物殘渣散滿地　鄰居求助管業處「原告變被告」：谷氣！

日前，有青衣居民於社交平台發文投訴指，所住公屋屋邨同座大廈有一位伯伯，經常在凌晨時分摷梯間垃圾袋，令袋中垃圾和食物殘渣散落滿地，造成衛生問題。事主表示已忍受此情況幾年，他稱曾向管業處求助，豈料卻「由原告變被告」，令他感到既生氣又無奈。

青衣公屋伯伯摷垃圾袋　食物殘渣散滿地　鄰居求助管業處變被告　直呼：谷氣！
有青衣居民於社交平台投訴。（FB群組＠青衣街坊吹水會）

伯伯凌晨垃圾袋摷食物

近日有青衣長發邨居民於Facobook群組「青衣街坊吹水會」上載數張照文，並發文：「呢個阿伯每晚零（凌）晨四圍走，摷垃圾嘈到不得了，專搞食物袋，整到成地都係，已經忍咗佢幾年。」事主投訴同座大廈一位伯伯，經常在凌晨4、5點摷梯間的垃圾袋，找出袋中的食物後懷疑即場食用，令垃圾和食物殘渣散落滿地，導致所住屋邨環境變得「烏煙瘴氣」。

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青衣公屋伯伯摷垃圾袋　食物殘渣散滿地　鄰居求助管業處變被告　直呼：谷氣！
一位伯伯被指經常在凌晨4、5點摷梯間垃圾袋。（FB群組＠青衣街坊吹水會）

求助管業處反變「被告」

從事主上載的照片所見，雞骨、醬料等原本在裡面的食物廚餘，以及膠刀叉、竹籤、外賣盒等垃圾，都被棄置在地上，造成衛生問題。事主於帖文中提到已忍受此情況幾年，他稱曾向管業處求助，對方卻貼出通告反過來「提醒」居民將垃圾袋綁好，以免垃圾散落滿地。事主對於「原告變被告」感到既生氣又無奈，忍不住直呼：「我頂！真係谷氣！原告變被告」。

青衣公屋伯伯摷垃圾袋　食物殘渣散滿地　鄰居求助管業處變被告　直呼：谷氣！
食物廚餘以及垃圾都被棄置在地上。（FB群組＠青衣街坊吹水會）
青衣公屋伯伯摷垃圾袋　食物殘渣散滿地　鄰居求助管業處變被告　直呼：谷氣！
事主於帖文中提到已忍受此情況幾年，亦曾向管業處求助。（FB群組＠青衣街坊吹水會）

網民：不應刺激他

帖文引起網民關注，有人建議事主下次可拍下事發經過，方便管業處跟進；不過，不少網民均留言指同類事件在公屋屋邨相當常見：「青衣邨成日有個阿伯又係凌晨摷垃圾站嘅大垃圾筒！勁大聲！」有網民就認為執垃圾者可能有情緒或心理問題，不應刺激他，若情況再趨嚴重，或可向相關機構求助。

青衣公屋伯伯摷垃圾袋　食物殘渣散滿地　鄰居求助管業處變被告　直呼：谷氣！
不少網民均留言指同類事件在公屋屋邨相當常見。（FB群組＠青衣街坊吹水會）

公屋隨地棄置垃圾　可被扣5分

根據房委會「屋邨管理扣分制」，公屋扣分制分為「預先警告才扣分」及「違例時立即扣分」兩大類。棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作屬於「預先警告後扣分」項目，最高可被扣5分；而亂拋垃圾以及隨地棄置垃圾（如棄置於電梯大堂／無蓋垃圾桶內等），則屬「違例時立即扣分」項目，最高同樣可被扣5分。若如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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問：伯伯通常幾點會翻找垃圾？

答：同座大廈有一位伯伯，經常在凌晨4、5點翻找梯間垃圾袋…詳情按此

問：網民意見怎樣？

答：有人建議事主下次可拍下事發經過，方便管業處跟進…詳情按此

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